 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 03:23 مساءً
روابط سريعة
وزارة السياحة تشارك بالمؤتمر الدولى لمنظمة السياحة العالمية عن التنمية المستدامة
وزير السياحة يحيى راشد‎

وزارة السياحة تشارك بالمؤتمر الدولى لمنظمة السياحة العالمية عن التنمية المستدامة

2017-06-26 14:36:22
ا ش ا

شاركت وزارة السياحة في الجلسة العامة لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة في العاصمة الفليبينية مانيلا - تحت عنوان “قياس السياحة المستدامة”- لتقديم الرؤية المصرية و الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال السياحة المستدامة من خلال وحدة الحسابات الفرعية خلال السنوات الماضية  TSA Tourism Satellite Account و الدور الريادي الذي قامت به مصر في المنطقة لقياس الإحصائيات و الحسابات السياحية و مساهمة السياحة في الاقتصاد بمشاركة جهود الوحدة و ذلك بالتعاون مع الكثير المؤسسات المصرية مثل الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء capmas.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ” الاثنين” أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNTWO صممت وتبنت نظام احصائي حسابي tsa لقياس مردود صناعة السياحة و تأثيرها على الاقتصاد ككل، وعلى البيئة والمجتمعات المحيطة بالمقاصد وعلى مساهمة السياحة في تحقيق أهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة من خلال تبني مفاهيم و تطبيقات السياحة المستدامة وشارك فيه اكثر من 900 مشارك يمثلون 55 دولة

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3