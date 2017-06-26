شاركت وزارة السياحة في الجلسة العامة لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة في العاصمة الفليبينية مانيلا - تحت عنوان “قياس السياحة المستدامة”- لتقديم الرؤية المصرية و الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال السياحة المستدامة من خلال وحدة الحسابات الفرعية خلال السنوات الماضية TSA Tourism Satellite Account و الدور الريادي الذي قامت به مصر في المنطقة لقياس الإحصائيات و الحسابات السياحية و مساهمة السياحة في الاقتصاد بمشاركة جهود الوحدة و ذلك بالتعاون مع الكثير المؤسسات المصرية مثل الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء capmas.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ” الاثنين” أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNTWO صممت وتبنت نظام احصائي حسابي tsa لقياس مردود صناعة السياحة و تأثيرها على الاقتصاد ككل، وعلى البيئة والمجتمعات المحيطة بالمقاصد وعلى مساهمة السياحة في تحقيق أهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة من خلال تبني مفاهيم و تطبيقات السياحة المستدامة وشارك فيه اكثر من 900 مشارك يمثلون 55 دولة