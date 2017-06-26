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الداخلية الروسي: حظر أكثر من 16 ألف موقع إلكتروني لـ"مجموعات الموت" في 2017
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الداخلية الروسي: حظر أكثر من 16 ألف موقع إلكتروني لـ"مجموعات الموت" في 2017

2017-06-26 14:32:37

أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أن الشرطة الروسية حظرت، خلال العام الجاري، أكثر من 16 ألف موقع إلكتروني لما يسمى بـ “مجموعات الموت”، والتي تدفع الأطفال والمراهقين للانتحار.
وقال الوزير - في اجتماع للجنة الحكومية للوقاية من الجريمة، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الإثنين - “إن ما يسمى بــ (مجموعات الموت) تدعو للقلق، ففي العام الجاري وحده أدرج في قائمة المواقع المحظورة أكثر من 16 ألف موقع إلكتروني تابعا لها”.
وأضاف أنه اعتباراً من 7 يونيو الحالي، أدرجت في القانون الجنائي الروسي مسئولية التحريض على الانتحار وإشراك الأطفال في ارتكاب أعمال تشكل خطرا على حياتهم، وكذلك تم وضع آلية وقائية لمنع مثل هذه الأنشطة غير المشروعة على الإنترنت.
وكان نائب رئيس الإدارة العامة لحماية النظام العام في الداخلية الروسية فاديم جايدايف قد أعلن - في وقت سابق - أن حوالي 1 بالمائة من حالات الانتحار في سن المراهقة في روسيا حدثت تحت تأثير “مجموعات الموت”.
يُذكر أن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في سن المراهقة في روسيا يتزايد ، إذ ارتفعت من 685 حالة في 2015 إلى 720 حالة في 2016 .

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