لقي 6 معتمرين أردنيين مصرعهم وأصيب 38 آخرون، اليوم ، إثر تعرض حافلة تقلهم لحادث انقلاب على طريق الأغوار الجنوبية الطفيلة (180 كم جنوب غرب عمان) بعد عودتهم من الأراضي المقدسة.

وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني، في بيان لها ، إن مديريتي دفاع مدني الطفيلة والكرك تعاملتا فجر اليوم مع حادث انقلاب حافلة نقل معتمرين في منطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة، تقل 50 معتمرا أثناء عودتهم من الأراضي السعودية، مما أدى وفاة 6 شخاص وإصابة 38 بجروح ورضوض مختلفة .

وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع، ومن ثم نقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ومستشفى غور الصافي وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة.