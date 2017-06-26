قوات الأمن الأفغانية تقتل انتحاريا قبل شروعه في اغتيال مسئولين في "نانجرهار"

قتلت قوات الأمن الأفغانية انتحاريا، قبل شروعه في تنفيذ عملية انتحارية كانت تستهدف مسئولي إقليم “نانجرهار” في شرق أفغانستان.

وذكر مسئولو الأمن - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الإثنين/ - أن الحادث وقع في منطقة “غاني خيل” في إقليم “نانجارهار”.

وأضاف المسئولون أن الانتحاري كان يخطط إلى تفجير نفسه بين مسئولين حكوميين إلا أن قوات الأمن تمكنت من محاصرته وقتله.

ولم تقع خسائر في الأرواح بين صفوف قوات الأمن أو المدنيين خلال عملية تصفية الانتحاري، فيما لم تعلق أي جماعة مسلحة من الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية على الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن إقليم “نانجارهار” يعتبر من الأقاليم الهادئة نسبيا في شرقي أفغانستان، غير أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت مؤخرا من نشاط التمرد في بعض أجزاء الإقليم خلال السنوات الاخيرة.

وتقدم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، الدعم للقوات الأفغانية خلال العمليات التي تشمل بشكل أساسي ضربات جوية.

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