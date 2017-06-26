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الخارجية الكازاخستانية:الدول الضامنة ودي ميستورا والأردن يؤكدون مشاركتهم في لقاء أستانة المرتقب
وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف‎

الخارجية الكازاخستانية:الدول الضامنة ودي ميستورا والأردن يؤكدون مشاركتهم في لقاء أستانة المرتقب

2017-06-26 14:19:34
ا ش ا

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف،أن روسيا وتركيا وإيران والأردن أكدوا مشاركتهم في لقاء أستانة المرتقب حول سوريا، كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مشاركته أيضا.

ونقلت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية اليوم الاثنين عن وزير الخارجية الكازاخستاني،قوله:”حصلنا على تأكيدات بالمشاركة من طرف كافة الدول الضامنة ،كما أكد مشاركته المبعوث الأممي الخاص، ستافان دي ميستورا وكذلك وفد الأردن”.

وأضاف ” نحن ننتظر من الدول الضامنة، في أقرب وقت، تأكيدا نهائيا حول مشاركة وفد الحكومة السورية وكذلك المعارضة المسلحة”.وذكر الوزير أنه من المرتقب أن ترسل الولايات المتحدة مندوبا رفيع المستوى يمثلها في اللقاء

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