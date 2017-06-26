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محافظ الجيزة: 500 وحدة سكنية لأبناء الجيزةضمن مشروع الإسكان الإجتماع
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: 500 وحدة سكنية لأبناء الجيزةضمن مشروع الإسكان الإجتماع

2017-06-26 14:01:35
ا ش ا

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة عن موافقة وزارة الإسكان على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الإجتماعى بإجمالى 500 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمحافظة .

وصرح الدالى بأن المحافظة بدأت فى تخصيص عدد من المواقع بمناطق الوراق وأبو النمرس ومنشأة البكارى لتنفيذ المشروع عليها بتمويل من وزارة الإسكان بتكلفة تقديرية تبلغ 75 مليون جنيه.

وأوضحت المهندسة هويدا خالد عباس وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء وتمويل المشروع لتوفير وحدات سكنية لأبناء الجيزة.

وأكدت المهندسة هويدا خالد أن مساحة الوحدة تبلغ 90 م وتتكون من 3 حجرات وصالة وكاملة التشطيب ..مشيرة الى أن المشروع يضم وحدات تجارية وإدارية

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