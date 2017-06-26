أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين بأن تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدم أطفالا يطلق عليهم “أشبال الخلافة” في إعدام سجناء في أفغانستان .

وقد بثت القناة مقاطع فيديو تصور العديد من عمليات الإعدام الوحشية في أفغانستان، حيث يقوم طفلان بإطلاق النار من الخلف على رأسي سجينين أمامهما بملابس برتقالية اللون من مسافة قريبة .

وأشارت القناة إلى أن هناك لقطات أخرى بالمقطع، أظهرت عمليات إعدام بإطلاق النار على الرأس، نفذها 4 من مسلحي “داعش” البالغين ضد 3 أشخاص أخرين.

يذكر أن التنظيم الإرهابي دأب على تجنيد أطفال في تنفيذ عمليات إعدام لتنشئتهم على القسوة والدموية في محاولة لإيجاد دروع بشرية للتنظيم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه في الموصل بالعراق والرقة بسوريا .