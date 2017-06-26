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قطاع الأعمال:"المعمورة" تتزين لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر
فرحة ثالث يوم العيد بملاهى المعمورة - _DSC3922

قطاع الأعمال:"المعمورة" تتزين لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر

2017-06-26 13:49:35
أ ش أ

انهت شركة “المعمورة للتعمير والتنمية السياحية” ، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استعداداتها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك وخلال موسم الصيف، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام لإعادة منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية إلى رونقها ومظهرها الجمالي كأحد أشهر المصايف على مستوى الجمهورية.
وذكرت الوزارة ، في بيان لها اليوم، أن منطقة المعمورة شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للاحتفال بعيد الفطر خاصة بعد عمليات التطوير والتي شملت الشاطئ و ورفع مستوى كافة الخدمات ومنظومة الأمن وكفاءة الطرق بالرصف والإنارة .
وبدأت الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مدينة المعمورة كان قد تفقدها وزير قطاع الأعمال العام ووضع حجر الأساس لها في مايو الماضي ومنها مشروعات سكنية وخدمية وترفيهية لخدمة القاطنين والزوار، كما قامت الشركة بتطوير بوابات المعمورة لتعمل إلكترونيا لتنظيم وسهولة عمليات الدخول والخروج.

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