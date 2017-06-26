أفاد مصادر محلية يمنية اليوم الإثنين بمقتل 13 عنصراً من الميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وإصابة آخرين في غارات متفرقة لطيران التحالف العربي بمحافظة حجة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها “إن طيران التحالف شن، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 غارات متفرقة على مواقع الإنقلابيين في محوري حرض وميدي، حيث استهدف بغارتين طقمين مسلحين تابعين للمليشيات شرق مدينة حرض، فيما استهدف بـ3 غارات أخرى تجمعات للإنقلابيين في موقعين بالخضراء جنوب غرب ميدي”، مضيفة أن الغارات أدت إلى مقتل 13 عنصراً من المليشيات وجرح عشرات آخرين.

وفي محافظة مأرب، قالت مصادر عسكرية “إن مقاتلات التحالف، قصفت أهدافا للانقلابيين في مديرية صرواح “، وذلك بعد يوم على إحكام القوات الشرعية سيطرتها على معظم الجبهة.

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية تواصل تقدمها على جبهة صرواح بمحافظة، مؤكدة سيطرة الجيش الوطني على مخزن أسلحة في محيط جبل هيلان بعد تمكنه من استعادة السيطرة على منطقة المخدرة .