تمكنت سفينة تابعة للقوات المسلحة الأيرلندية من إنقاذ 712 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، وذلك في إطار الجهود الدولية لإنقاذ المهاجرين.

وقالت القوات المسلحة الأيرلندية - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الإثنين/ - إن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصا، بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس، في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين.

وأضاف البيان أن السفينة (لو إيتين) نفذت عملية إنقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس أمس، مشيرة إلى أنه جرى علاج ستة مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي.

وأشار إلى أن السفينة الأيرلندية ستنقل المهاجرين، وبينهم 14 سيدة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر، إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية