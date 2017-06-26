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روسيا تتفاوض مع الهند لإمدادها بأربع فرقاطات حربية
سفينة روسية ، سفن روسية

روسيا تتفاوض مع الهند لإمدادها بأربع فرقاطات حربية

2017-06-26 13:34:21
أ ش أ

قال رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن الروسية أليكسي راحمانوف اليوم “الاثنين” إنه من المحتمل توقيع عقد بشأن إمداد فرقاطات “مشروع 11356” الروسي إلى الهند خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.
وقال راحمانوف للصحفيين - وفق ما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية “إننا فى المرحلة النهائية من المناقشات مع عملائنا حول مصير السفينتين الحربيتين الرابعة والخامسة، وأعتقد أننا سنخبركم بذلك خلال الأسابيع الثلاثة أوالأربعة القادمة”.
وقال مدير التعاون الدولى والسياسة الإقليمية فى شركة “روستيك” الروسية، فيكتور كلادوف، فى وقت سابق إن العقد المزمع لتسليم فرقاطات المشروع رقم 11356 للبحرية الهندية سيتم تنفيذه في إطار صيغة “2 + 2”، حيث سيتم تسليم فرقاطتين صنعتا في روسيا وجاهزتين للاستخدام في الهند وفرقاطتين سيتم بناؤهما من قبل صناعة السفن الهندية في واحدة من أحواض بناء السفن الوطنية.

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