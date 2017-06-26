 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 03:31 مساءً
روابط سريعة
لافروف : موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في جميع المجالات
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف : موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في جميع المجالات

2017-06-26 13:45:58
ا ش ا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في جميع المجالات.

وقال لافروف ، خلال لقائه نظيره الأثيوبي ،ورقى جيبيوه ،في موسكو اليوم الاثنين: ” نحن نقدر علاقتنا الممتدة لأكثر من قرن من الزمان، ومهتمون بمواصلة تطوير شراكتنا في جميع المجالات” .

وأضاف لافروف ” أن موسكو تقدر السياسة المسئولة والمتوازنة لأثيوبيا في الشئون العالمية، وتقدر أيضا دورها الفعال في الاتحاد الأفريقي والهياكل الإقليمية في القارة الأفريقية “، مؤكدا أن النهج المستقل في السياسة يساهم في تعزيز زخمها الدولي .

ومن جانبه ، شكر الوزير الأثيوبي نظيرة الروسي على الاستقبال الحار، قائلاً: ” أؤكد لكم، أننا سوف نواصل دعم الموقف الروسي على الساحة العالمية ومن خلال تعاوننا الدولي”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3