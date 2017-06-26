أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع إثيوبيا في جميع المجالات.

وقال لافروف ، خلال لقائه نظيره الأثيوبي ،ورقى جيبيوه ،في موسكو اليوم الاثنين: ” نحن نقدر علاقتنا الممتدة لأكثر من قرن من الزمان، ومهتمون بمواصلة تطوير شراكتنا في جميع المجالات” .

وأضاف لافروف ” أن موسكو تقدر السياسة المسئولة والمتوازنة لأثيوبيا في الشئون العالمية، وتقدر أيضا دورها الفعال في الاتحاد الأفريقي والهياكل الإقليمية في القارة الأفريقية “، مؤكدا أن النهج المستقل في السياسة يساهم في تعزيز زخمها الدولي .

ومن جانبه ، شكر الوزير الأثيوبي نظيرة الروسي على الاستقبال الحار، قائلاً: ” أؤكد لكم، أننا سوف نواصل دعم الموقف الروسي على الساحة العالمية ومن خلال تعاوننا الدولي”.