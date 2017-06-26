لقيت طفلة رضيعة مصرعها وأصيب 13 شخصا آخرون فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة أثناء قيامهم بزيارة المقابر.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مير أمن المنيا تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا، ما أدى إلى مصرع طفلة رضيعة وإصابة 13 آخرين، بينهم أطفال من عائلة واحدة كانوا في طريقهم لزيارة المقابر.

وأسفر الحادث عن مصرع الرضيعة هبة محمد معوض “عام واحد”، وإصابة كل من والدها معوض على عباس (56 سنة) ، وأبنائه مصطفى (33 سنة) ، ورشيدة (25 سنة) ، ومحمد (30 سنة) ، وأسماء (22 سنة) ، وعمرو مصطفى معوض (6 سنوات) ، وشقيقه محمد (3 سنوات) ، وأحمد محمد معوض (4 سنوات) ، وفايزة دياب (65 سنة) ، وعبير جمال (20 سنة) ، وعيدة محمد خلف (52 سنة) ، وعادل محمد خلف (28 سنة) ، والسائق مرسي حسن مرسي (35 سنة) ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وبعرض الرضيعة المتوفاة والمصابين على الطبيب الشرعى، تبين مصرع الرضيعة متأثرة بإصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بوظائف التنفس، فيما تراوحت إصابات المصابين ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.