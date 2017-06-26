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الجيش العراقي يسيطر علي حي الفاروق بالموصل القديمة
قوات عراقية - الجيش العراقي - الموصل

الجيش العراقي يسيطر علي حي الفاروق بالموصل القديمة

2017-06-26 13:05:31
أ ش أ

أعلنت القوات العراقية اليوم الإثنين انتزاع السيطرة على حي الفاروق في الجانبي الشمالي الغربي من مدينة الموصل القديمة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي .
وقال المقدم سلام العبيدي القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه “تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، وما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير” ؛ وذلك وفقا لما أوردته قناة “العربية الحدث” .
وقدر العبيدي تواجد “مئات الدواعش” فقط في المدينة القديمة حاليا.
ويقع حي الفاروق قبالة جامع النوري التاريخي الذي دمره عناصر التنظيم - الأسبوع الماضي - والذى مازال يبسط سيطرته على الجامع حتي الأن .
وكانت القوات العراقية قد صدت - الأسبوع الماضي - هجوما كبيرا لتنظيم داعش خارج مدينة الموصل القديمة.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في غرب الموصل، بعد أسبوع من بدء هجوم ضد مواقع تنظيم “داعش” في المدينة

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