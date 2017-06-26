أعلنت القوات العراقية اليوم الإثنين انتزاع السيطرة على حي الفاروق في الجانبي الشمالي الغربي من مدينة الموصل القديمة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وقال المقدم سلام العبيدي القائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية إنه “تم تحرير 65 إلى 70 في المئة من المدينة القديمة، وما زال هناك أقل من كيلومتر مربع للتحرير” ؛ وذلك وفقا لما أوردته قناة “العربية الحدث” .

وقدر العبيدي تواجد “مئات الدواعش” فقط في المدينة القديمة حاليا.

ويقع حي الفاروق قبالة جامع النوري التاريخي الذي دمره عناصر التنظيم - الأسبوع الماضي - والذى مازال يبسط سيطرته على الجامع حتي الأن .

وكانت القوات العراقية قد صدت - الأسبوع الماضي - هجوما كبيرا لتنظيم داعش خارج مدينة الموصل القديمة.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على ثلثي المدينة القديمة في غرب الموصل، بعد أسبوع من بدء هجوم ضد مواقع تنظيم “داعش” في المدينة