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حريق ضخم بأحد الطرق السريعة شمال لوس أنجلوس جراء حادث سيارة
حريق محطة وقود

حريق ضخم بأحد الطرق السريعة شمال لوس أنجلوس جراء حادث سيارة

2017-06-26 13:07:09
ا ش ا

أفادت السلطات المحلية الأمريكية اليوم الإثنين باندلاع حريق ضخم بالولايات المتحدة بالطريق السريع في مدينة (سانتا كلاريتا) بولاية كاليفورنيا إثر وقوع حادث سيارة .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن السلطات المحلية أغلقت الطريق السريع في المدينة الواقعة شمال ولاية لوس أنجلوس .

كما أرسلت قوات الشرطة المحلية فرق إغاثة لإجلاء السكان بالقرب من مكان الحادث بعد أن ساعدت الرياح الجافة علي انتشار النيران علي مسافة ميل مربع .

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