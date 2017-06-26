وزيره الدفاع الالمانيه تستقبل نظيرها الأمريكى بمدينه جارمش بارتنكيرشن بعد غد "الأربعاء"

تستقبل وزيرة الدفاع لألمانية أورسولا فون در لاين وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس فى مدينه جارمش بارتنكيرشن بايرن جنوب المانيا وذلك يوم الثامن والعشرين من الشهر الجارى .

وطبقا لبيان وزاره الدفاع الالمانيه فأن ذلك يأتي فى إطار الاحتفال المانيا بالذكرى السبعين لإقرار خطة مارشال، حيث ستجرى محادثات حول العلاقات الثنائيه بين البلدين فى المجال الدفاعي والحوار الاستراتيجى المشترك .

يذكر أن مشروع أو خطه مارشال هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية والذي اعلن في 5 يونيو عام (1947) امام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي اقامتها حكومات غرب أوروبا للاشراف على إنفاق 12.9925 مليار دولار أميركي قد سميت ” منظمة التعاون والاقتصادي الاوربي”.

وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية.