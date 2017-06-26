الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة شمالا..حار على الوجه البحرى والعظمى للقاهرة 372017-06-26 12:57:49
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 24 37
الإسكندرية 23 30
مطروح 21 30
بورسعيد 25 31
دمياط 25 31
بلطيم 23 32
الإسماعيلية 23 37
السويس 25 38
العريش 19 33
نخل 16 36
طابا 18 37
الطور 24 34
مرسى علم 26 37
الغردقة 27 39
شرم الشيخ 28 39
رفح 19 31
كاترين 18 35
سيوة 21 38
المنيا 23 38
الفيوم 23 38
رأس سدر 24 37
أبوسمبل 24 41
وسط الدلتا 24 37
أسيوط 23 39
سوهاج 25 40
الأقصر 26 43
أسوان 26 43
شلاتين 26 38
حلايب 28 36
الوادى الجديد 27 40
قنا 26 42
نويبع 27 37
السلوم 21 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 46
المدينة 30 45
الرياض 27 42
المنامة 32 38
أبوظبى 31 39
الدوحة 32 43
الكويت 32 46
دمشق 18 41
بيروت 25 30
عمان 20 37
القدس 20 33
غزة 23 31
بغداد 32 47
مسقط 32 37
صنعاء 14 30
الخرطوم 27 41
طرابلس 26 35
تونس 27 38
الجزائر 24 32
الرباط 17 26
نواكشوط 24 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 17 35
اسطنبول 20 29
اسلام اباد 24 35
نيودلهى 27 35
جاكرتا 24 32
بكين 22 33
كوالامبور 24 33
طوكيو 21 24
أثينا 23 33
روما 20 33
باريس 17 26
مدريد 16 29
برلين 16 23
لندن 16 20
مونتريال 12 20
موسكو 11 21
نيويورك 14 25
واشنطن 14 26
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