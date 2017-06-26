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عودة 131 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
منفذ السلوم

عودة 131 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

2017-06-26 12:44:17

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 131 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الإثنين، أن المنفذ استقبل 131 مصريًا بينهم 106 وصلوا بشكل شرعي و25 “غير شرعي”، كما تم إنهاء إجراءات سفر 146 بينهم 16 مصريًا و130 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

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