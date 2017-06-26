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شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن
ذهب

شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن

2017-06-26 11:34:12
أ ش أ

كشف رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن تداول أعيرة الذهب الاقل من المعتاد فى السوق المحلى “عياري 14،16”مرهون بتغير الثقافة والعادات الاجتماعية فى المجتمع المصرى .
وقال العباسي فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ٨٠فى المئه من المستهلكين يفضلون عيار21 ، والباقي يميلون إلى شراء عيار ١٨ .
ولفت إلى أن الحكومة اتجهت مؤخرا إلى إصدار كميات من ذهب بأعيرة ١٤و١٦وتم اعتماده كمحاولة لإنعاش السوق المحلى إلا أن الطلب عليهم لم ينل المرجوة منه حتى الآن ، منوها بأن هذا يحتاج إلى زيادة الوعى لدى المستهلكين عن طريق وسائل الإعلام والعاملين بالقطاع وذلك فى اطار تشجعيهم على الشراء خاصة وان هذه الأعيرة معترف بيها دوليا منتشرة بعدد من الدول.

يذكر أن مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين اعتمدت الذهب عيار 14 وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية الأمر الذي أصبح يمثل عبئا على كاهل الأسر المصرية .

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