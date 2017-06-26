الدول الضامنة لوقف إطلاق النار السوري تؤكد مشاركتها في محادثات أستانا

أكد وزير الخارجية الكازاخى خيرت عبد الرحمانوف اليوم الإثنين أن كلا من روسيا وتركيا وإيران أكدت مشاركتها فى الاجتماع الدولي القادم حول سوريا المقرر عقده فى العاصمة أستانا يومي 4 و5 يوليو المقبل.

وقال عبد الرحمانوف وفق ما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية “لقد تلقينا تأكيدا بالمشاركة من جميع الدول الضامنة حيث أكد الممثل الخاص للرئيس الروسى والممثل الخاص لوزير الخارجية التركى بالاضافة إلى نائبى وزير الخارجية التركى والايرانى مشاركة دولهم”.

ووفقا للدبلوماسى الكازاخى، أكد مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا والوفد الاردني مشاركتهما أيضا.

وأضاف وزير الخارجية الكازاخستاني “نتوقع ان ترسل الولايات المتحدة ممثلها رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع استانا المقبل كمراقب”.

وتابع عبد الرحمانوف “نتوقع أيضا من الدول الضامنة أن تؤكد في النهاية مشاركة الوفد الحكومي السوري وكذلك وفد المعارضة المسلحة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية فى وقت سابق أن اجتماعا رفيع المستوى حول تسوية الوضع فى سوريا سيعقد فى أستانا فى الفترة من 4 الى 5 يوليو القادم. ومن المتوقع أن تنظر الدول الضامنة - روسيا وإيران وتركيا - في الوثائق المتعلقة بمختلف جوانب مناطق التصعيد السورية، وكذلك مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة مرافق البنية التحتية