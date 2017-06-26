أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية نقلا عن مصدر في مجال الطيران أن روسيا ستوقف تصنيع طائرات (انطونوف -148) التي تصنع في مؤسسة (فورونيج).

وذكرت (نوفوستي) اليوم الاثنين، نقلا عن المصدر الذي لم تفصح عنه، أن الاهتمام بطائرات (انطونوف 148) كان كبيرا في البداية، وسيتم تصنيع طائرتين فقط من هذا الطراز وبعدها سيتوقف الإنتاج، ولم يفصح المصدر عن الأسباب الفعلية لهذا القرار.