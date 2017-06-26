 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:14 مساءً
روابط سريعة
نوفوستي: روسيا ستوقف تصنيع طائرات "انطونوف - 148"
حاملة طائرات روسية‎

نوفوستي: روسيا ستوقف تصنيع طائرات "انطونوف - 148"

2017-06-26 11:39:38
ا ش ا

أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية نقلا عن مصدر في مجال الطيران أن روسيا ستوقف تصنيع طائرات (انطونوف -148) التي تصنع في مؤسسة (فورونيج).

وذكرت (نوفوستي) اليوم الاثنين، نقلا عن المصدر الذي لم تفصح عنه، أن الاهتمام بطائرات (انطونوف 148) كان كبيرا في البداية، وسيتم تصنيع طائرتين فقط من هذا الطراز وبعدها سيتوقف الإنتاج، ولم يفصح المصدر عن الأسباب الفعلية لهذا القرار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3