أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارا بحركة التمثيل التجاري الجديدة، شملت 23 عضوا من أعضاء الجهاز يتدرجون بين وزير مفوض تجاري، ومستشار وسكرتير أول وثاني وثالث وملحقين تجاريين.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة ـ في بيان لها اليوم ـ أن القرار يأتي في إطار خطتها لتطوير أداء جهاز التمثيل التجاري للقيام بدوره في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج وإدارة منظومة العلاقات التجارية المصرية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف البيان أن الحركة تضمنت تكليفات جديدة لأربعة وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية بلندن وبرلين وروما وبوخارست ،كما تضمنت نقل ثلاث وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ونيودلهى والجزائر العاصمة، إلى جانب تكليف أربعة مستشاريين تجاريين للعمل بالمكاتب التجارية ببروكسل والرباط وأثينا وبرلين، كما تم نقل مستشار تجاري لمكتب الرياض.

وعلى مستوى سكرتير أول وثانى وثالث فتم تكليف أربعة أعضاء جدد للعمل بمكاتب جنيف ونيروبى وبرلين ولوساكا، ونقل أربعة أعضاء للعمل بمكاتب مدريد وبكين وبيروت وسول، فضلا عن تكليف ثلاثة ملحقين تجاريين جدد للعمل بمكاتب جنيف وميلانو ولندن.

وأوضح قابيل أن الحركة الجديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه حركة التجارة العالمية وتعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع مختلف الدول، والتكتلات الرئيسية في العالم.

وأضاف إن التكليفات والتنقلات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التمثيل التجاري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، والخبرات العاملة بالجهاز..مشيرا إلى أن الحركة تعكس التوجهات الحالية للوزارة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية الدولية.