قابيل يصدر قرارا بحركة التمثيل التجاري لتنشيط العلاقات مع دول العالم2017-06-26 11:27:39
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارا بحركة التمثيل التجاري الجديدة، شملت 23 عضوا من أعضاء الجهاز يتدرجون بين وزير مفوض تجاري، ومستشار وسكرتير أول وثاني وثالث وملحقين تجاريين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة ـ في بيان لها اليوم ـ أن القرار يأتي في إطار خطتها لتطوير أداء جهاز التمثيل التجاري للقيام بدوره في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج وإدارة منظومة العلاقات التجارية المصرية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف البيان أن الحركة تضمنت تكليفات جديدة لأربعة وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية بلندن وبرلين وروما وبوخارست ،كما تضمنت نقل ثلاث وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ونيودلهى والجزائر العاصمة، إلى جانب تكليف أربعة مستشاريين تجاريين للعمل بالمكاتب التجارية ببروكسل والرباط وأثينا وبرلين، كما تم نقل مستشار تجاري لمكتب الرياض.
وعلى مستوى سكرتير أول وثانى وثالث فتم تكليف أربعة أعضاء جدد للعمل بمكاتب جنيف ونيروبى وبرلين ولوساكا، ونقل أربعة أعضاء للعمل بمكاتب مدريد وبكين وبيروت وسول، فضلا عن تكليف ثلاثة ملحقين تجاريين جدد للعمل بمكاتب جنيف وميلانو ولندن.
وأوضح قابيل أن الحركة الجديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه حركة التجارة العالمية وتعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع مختلف الدول، والتكتلات الرئيسية في العالم.
وأضاف إن التكليفات والتنقلات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التمثيل التجاري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، والخبرات العاملة بالجهاز..مشيرا إلى أن الحركة تعكس التوجهات الحالية للوزارة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية الدولية.
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
المالية تعتمد 1.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية ودعم الكهرباء
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:59 GMT
-
شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن
كشف رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن تداول أعيرة الذهب الاقل من المعتاد فى السوق المحلى “عياري 14،16”مرهون بتغير الثقافة والعادات الاجتماعية فى ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:59 GMT
-
الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 800 وحدة بالإسكان الاجتماعى في "أخميم الجديدة"
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أخميم الجديدة انتهى من تنفيذ 800 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي ،(غرفتان وصالة ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:58 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حي القادسية غربي الرقة
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة)، من استعادة حي القادسية في مدينة الرقة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي. وذكرت القوات - في بيان نشرته على ...Mon, 26 Jun 2017 07:54:38 GMT
-
السياحة: الصين رابع أكبر مصدر للسياحة إلى مصر منذ مطلع 2017
كشف المستشار السياحى لدي السفارة المصرية ببكين د. ابو المعاطى شعراوى ان مصر استقبلت من السوق الصينية فى شهر مايو الماضى 18 الف سائح وفي الفترة من يناير حتى مايو هذا ...Mon, 26 Jun 2017 07:54:38 GMT
-
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، فى ثانى أيام العيد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ...Mon, 26 Jun 2017 07:36:42 GMT
-
أسعار الدولار بالسوق المصري في ثاني أيام عيد الفطرMon, 26 Jun 2017 07:37:53 GMT
-
مظاهر فرحة عيد الفطر والإصلاح الاقتصادي تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم
سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين الضوء على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة ...Mon, 26 Jun 2017 07:13:37 GMT