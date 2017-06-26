وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أخميم الجديدة انتهى من تنفيذ 800 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي ،(غرفتان وصالة بالإيجار) ويجري تنفيذ 1632 وحدة أخرى، وبلغت بنسبة الإنجاز 70%.

وأضاف الوزير – فى بيان أصدرته الوزارة- اليوم “الإثنين” أنه سيتم الإعلان عن طرح 497 قطعة أرض إسكان مميز بالمدينة، بمساحات تتراوح من 300 م2 وحتى 450 م2، بخلاف 61 قطعة أرض سكنية تم تخصيصها بالمدينة.

ومن جانبه أشار المهندس حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من محطة المياه النقالي بسعة 2000م3/يوم، ويجري تنفيذ أعمال شبكة مياه المرحلة الأولي للمدينة، وتنفيذ أعمال البوستر بسعة 2000م3/يوم، وتنفيذ شبكات مياه بطول 2.166 كم، ومن المقرر الانتهاء منها في 30 /9 /2017، بخلاف 27 كم شبكات مياه تم الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف أنه يجري تنفيذ شبكات صرف صحي مرحلة أولي بالمدينة بطول 2 كم، ومن المقرر الانتهاء منها في 30 /9 /2017، بخلاف 21 كم شبكات صرف صحي تم الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه في قطاع الكهرباء تم الانتهاء من أعمال إنارة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، وتم تنفيذ خط الكهرباء العاجل، ويجرى تنفيذ أعمال شبكة كهرباء وتليفونات المرحلة الأولي بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء منها 4 /10 /2017، وسيتم الفتح الفني لمشروع محطة محولات شرق سوهاج (أخميم الجديدة) جهد 500/220/66/22 ك.ف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفى مجال الطرق والاتصالات، تم الانتهاء من أعمال الطرق الدائرية للمدينة، والمدخل الشمالي الغربي (أسفلت – إنارة – زراعة)، ومشروع حماية مدينة أخميم الجديدة من أخطار السيول.

وأوضح المهندس حسام فتحي أمين، أنه يجري تنفيذ 11 مبني لخدمة منطقة الاسكان الاجتماعي، وقطع الأراضي المحيطة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مخبز، وحضانة، وسوق تجارية.

وأشار إلى أنه تم إزالة التعديات الواقعة علي كردون مدينة أخميم الجديدة بإجمالي مساحة 305 أفدنة، وذلك في وجود الجهات الأمنية والقوات المسلحة وجهاز المدينة وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أن المخطط العام للمدينة يشمل مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية (صناعات يدوية حرفية لماتتميز به المدينة الأم بهذه الصناعات مثل الغزل والنسيج والمواد الغذائية) وسياحية، وترفهية، وذلك لموقعها المميز ووجود المنطقة الاثرية بالمدينة الأم.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أخميم الجديدة أنشئت طبقا للقرار الجمهورى رقم 195 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015 وتم تخطيطها لجذب الفائض السكاني وتوفير فرص عمل جديدة وللحد من البطالة لمدينتي أخميم وسوهاج، وتتميز بموقعها المتميز الذي يعتبر نافذة لمحافظة سوهاج علي طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الجيش الشرقي القاهرة اسيوط، وتقع المدينة شرق نهر النيل جنوب شرق مدينة اخميم ويمر بها جنوبا وادي الاحايوه ويحدها من الشمال الغربي وادي النزيزة ودير مارى جرجس ويبعد الحد الغربي الاوسط والجنوبي للمدينة حوال 2كم عن نهر النيل ويقترب الحد الغربي الشمالي بمسافة 1كم من النهر.