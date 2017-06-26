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ننشر قائمة المستشفيات المخصصة للكشف الطبى على الحجاج
حجاج ـ الحج‎

ننشر قائمة المستشفيات المخصصة للكشف الطبى على الحجاج

2017-06-26 11:10:06
وكالات

قائمة بأسماء 134 مستشفى فى 27 محافظة تم تخصيصها من جانب وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى الباطنى والظاهرى على بعثة الحج لعام 2017 والتى تشمل السياحة والتضامن والقرعة .

ففي محافظة بورسعيد” بورسعيد العام - الزهور - بور فؤاد- مبرة التأمين الصحي -  التضامن للتأمين الصحى

وفي بنى سويف”  بنى سويف العام_ الوسطى المركزى-  الفشن المركزى_ ناصر-  ببا”

وبمحافظة البحر الأحمر: ”  القصير _ الغردقة العام_ رأس غارب_ سفاجا

اما بالمنيا ” مغاغة المركزي - ملوى العام -  المنيا العام - بنى مزار - التأمين الصحى”

وفي السويس :” السويس العام - الحميات السويس - التأمين الصحى”

ومحافظة الجيزة: “أم المصريين - إمبابة العام - بولاق الدكرور - الشيخ زايد التخصصى - مستشفى الهرم التخصصى”

وفي أسيوط: ” الإيمان العام - القوصية المركزى - صدفا المركزى - أسيوط العام-  ساحل سليم - أبنوب المركزى

وفي محافزة قنا:” قنا العام - نجع حمادى - قوس-  أبوتشت - نقادة”

وبالأقصر: “أرمنت المركزى -ا لأقصر العام - اسنا المركزى- الأقصر الدولى-  القرنه المركزى”

وفي الإسكندرية:” رأس التين - العامرية - الجمهوري -  أبوقير - برج العرب”

  وفي شمال سيناء:” بئر العبد - العريش - الشيخ زويد”

وفي كفر الشيخ:” كفر الشيخ العام - دسوق العام - الحامول”

وبالبحيرة:”  كفر الدوار - حميات دمنهور- ايتاى البارود- أبو المطامير- المحمودية”

وفي الغربية: “المنشاوى العام-  زفتى العام -  المحلة العام - كفر الزيات - قطور - بسيون”

وبالوادى الجديد :”الخارجة العام - الداخلة العام - الفرافرة المركزى - حميات الوادى الجديد”

الفيوم: ”  الفيوم العأم - سنورس المركزى - أبشواى المركزى - اطسا”

القاهرة :” شبرا العام - المنيرة العام - الشيخ زايد آل نهيان”

مرسى مطروح: “مطروح العام”

الشرقية :” الزقازيق العام - بلبيس - القنايات-  ديرب نجم - أبوكبير - الحسينية”

المنوفية: ” مستشفى الباجور العام - مستشفى منوف -مستشفى  قويسنا - مستشفى الشهداء - مستشفى السادات - مستشفى اشمون”

دمياط : “مياط التخصصى - الزرقاء المركزى -  كفر سعد المركزى -  دمياط العام - فارسكور المركزى”

الدقهلية: “المنصورة العام - دكرنس العام - ميت غمر - المنزلة - بلقاس - السنبلاوين”

أسوان: ” اسوان العام - ادفوا العام - كوم امبو - دراو - نصر النوبة”

جنوب سيناء: “طور سيناء العام -  رأس سدر المركزى - نويبع المركزى - شرم الشيخ الدولى - دهب”

القليوبية :” ناصر العام - حميات بنها - قليوب المركزى - شبين القناطر - طوخ - الخصوص”

الاسماعلية:” الاسماعلية العام - القنطرة غرب  - التل الكبير -عيادات التأمين الصحى”

سوهاج:”  سوهاج العام -طهطا العام -جرجا العام - طما -البلينا -  المراغه

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