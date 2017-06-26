ننشر قائمة المستشفيات المخصصة للكشف الطبى على الحجاج2017-06-26 11:10:06
قائمة بأسماء 134 مستشفى فى 27 محافظة تم تخصيصها من جانب وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى الباطنى والظاهرى على بعثة الحج لعام 2017 والتى تشمل السياحة والتضامن والقرعة .
ففي محافظة بورسعيد” بورسعيد العام - الزهور - بور فؤاد- مبرة التأمين الصحي - التضامن للتأمين الصحى
وفي بنى سويف” بنى سويف العام_ الوسطى المركزى- الفشن المركزى_ ناصر- ببا”
وبمحافظة البحر الأحمر: ” القصير _ الغردقة العام_ رأس غارب_ سفاجا
اما بالمنيا ” مغاغة المركزي - ملوى العام - المنيا العام - بنى مزار - التأمين الصحى”
وفي السويس :” السويس العام - الحميات السويس - التأمين الصحى”
ومحافظة الجيزة: “أم المصريين - إمبابة العام - بولاق الدكرور - الشيخ زايد التخصصى - مستشفى الهرم التخصصى”
وفي أسيوط: ” الإيمان العام - القوصية المركزى - صدفا المركزى - أسيوط العام- ساحل سليم - أبنوب المركزى
وفي محافزة قنا:” قنا العام - نجع حمادى - قوس- أبوتشت - نقادة”
وبالأقصر: “أرمنت المركزى -ا لأقصر العام - اسنا المركزى- الأقصر الدولى- القرنه المركزى”
وفي الإسكندرية:” رأس التين - العامرية - الجمهوري - أبوقير - برج العرب”
وفي شمال سيناء:” بئر العبد - العريش - الشيخ زويد”
وفي كفر الشيخ:” كفر الشيخ العام - دسوق العام - الحامول”
وبالبحيرة:” كفر الدوار - حميات دمنهور- ايتاى البارود- أبو المطامير- المحمودية”
وفي الغربية: “المنشاوى العام- زفتى العام - المحلة العام - كفر الزيات - قطور - بسيون”
وبالوادى الجديد :”الخارجة العام - الداخلة العام - الفرافرة المركزى - حميات الوادى الجديد”
الفيوم: ” الفيوم العأم - سنورس المركزى - أبشواى المركزى - اطسا”
القاهرة :” شبرا العام - المنيرة العام - الشيخ زايد آل نهيان”
مرسى مطروح: “مطروح العام”
الشرقية :” الزقازيق العام - بلبيس - القنايات- ديرب نجم - أبوكبير - الحسينية”
المنوفية: ” مستشفى الباجور العام - مستشفى منوف -مستشفى قويسنا - مستشفى الشهداء - مستشفى السادات - مستشفى اشمون”
دمياط : “مياط التخصصى - الزرقاء المركزى - كفر سعد المركزى - دمياط العام - فارسكور المركزى”
الدقهلية: “المنصورة العام - دكرنس العام - ميت غمر - المنزلة - بلقاس - السنبلاوين”
أسوان: ” اسوان العام - ادفوا العام - كوم امبو - دراو - نصر النوبة”
جنوب سيناء: “طور سيناء العام - رأس سدر المركزى - نويبع المركزى - شرم الشيخ الدولى - دهب”
القليوبية :” ناصر العام - حميات بنها - قليوب المركزى - شبين القناطر - طوخ - الخصوص”
الاسماعلية:” الاسماعلية العام - القنطرة غرب - التل الكبير -عيادات التأمين الصحى”
سوهاج:” سوهاج العام -طهطا العام -جرجا العام - طما -البلينا - المراغه
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