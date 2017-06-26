قائمة بأسماء 134 مستشفى فى 27 محافظة تم تخصيصها من جانب وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى الباطنى والظاهرى على بعثة الحج لعام 2017 والتى تشمل السياحة والتضامن والقرعة .

ففي محافظة بورسعيد” بورسعيد العام - الزهور - بور فؤاد- مبرة التأمين الصحي - التضامن للتأمين الصحى

وفي بنى سويف” بنى سويف العام_ الوسطى المركزى- الفشن المركزى_ ناصر- ببا”

وبمحافظة البحر الأحمر: ” القصير _ الغردقة العام_ رأس غارب_ سفاجا

اما بالمنيا ” مغاغة المركزي - ملوى العام - المنيا العام - بنى مزار - التأمين الصحى”

وفي السويس :” السويس العام - الحميات السويس - التأمين الصحى”

ومحافظة الجيزة: “أم المصريين - إمبابة العام - بولاق الدكرور - الشيخ زايد التخصصى - مستشفى الهرم التخصصى”

وفي أسيوط: ” الإيمان العام - القوصية المركزى - صدفا المركزى - أسيوط العام- ساحل سليم - أبنوب المركزى

وفي محافزة قنا:” قنا العام - نجع حمادى - قوس- أبوتشت - نقادة”

وبالأقصر: “أرمنت المركزى -ا لأقصر العام - اسنا المركزى- الأقصر الدولى- القرنه المركزى”

وفي الإسكندرية:” رأس التين - العامرية - الجمهوري - أبوقير - برج العرب”

وفي شمال سيناء:” بئر العبد - العريش - الشيخ زويد”

وفي كفر الشيخ:” كفر الشيخ العام - دسوق العام - الحامول”

وبالبحيرة:” كفر الدوار - حميات دمنهور- ايتاى البارود- أبو المطامير- المحمودية”

وفي الغربية: “المنشاوى العام- زفتى العام - المحلة العام - كفر الزيات - قطور - بسيون”

وبالوادى الجديد :”الخارجة العام - الداخلة العام - الفرافرة المركزى - حميات الوادى الجديد”

الفيوم: ” الفيوم العأم - سنورس المركزى - أبشواى المركزى - اطسا”

القاهرة :” شبرا العام - المنيرة العام - الشيخ زايد آل نهيان”

مرسى مطروح: “مطروح العام”

الشرقية :” الزقازيق العام - بلبيس - القنايات- ديرب نجم - أبوكبير - الحسينية”

المنوفية: ” مستشفى الباجور العام - مستشفى منوف -مستشفى قويسنا - مستشفى الشهداء - مستشفى السادات - مستشفى اشمون”

دمياط : “مياط التخصصى - الزرقاء المركزى - كفر سعد المركزى - دمياط العام - فارسكور المركزى”

الدقهلية: “المنصورة العام - دكرنس العام - ميت غمر - المنزلة - بلقاس - السنبلاوين”

أسوان: ” اسوان العام - ادفوا العام - كوم امبو - دراو - نصر النوبة”

جنوب سيناء: “طور سيناء العام - رأس سدر المركزى - نويبع المركزى - شرم الشيخ الدولى - دهب”

القليوبية :” ناصر العام - حميات بنها - قليوب المركزى - شبين القناطر - طوخ - الخصوص”

الاسماعلية:” الاسماعلية العام - القنطرة غرب - التل الكبير -عيادات التأمين الصحى”

سوهاج:” سوهاج العام -طهطا العام -جرجا العام - طما -البلينا - المراغه