نصر تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقى دعم مشروعات البنية الاساسية2017-06-26 10:46:50
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور بنديكت اوكيه اورما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، حيث تم مناقشة دفع علاقات التعاون بين مصر والبنك ودعم التكامل الإقليمي بين دول القارة.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، إن الوزيرة استهلت اللقاء بالترحيب برئيس البنك، مؤكدة على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وزيادة الاستثمارات فى البنية الاساسية بين مصر ودول أفريقيا والصناعات التصديرية التي تخلق فرص العمل لأبناء القارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تعزيز التكامل بين مصر والدول الإفريقية في مجال تصدير مختلف المنتجات المصرية إلى أفريقيا، وعرضها فى معارض افريقية مشتركة.
وبحث الجانبان زيادة التعاون فى إطار محفظة مصر في البنك التى وصلت إلى أكثر من 4 مليارات دولار، بما يمثل 40% من إجمالى محفظة البنك.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مصر، وتصدير منتجاتهم إلى أفريقيا، وفى هذا الإطار، أشار رئيس البنك إلى أن البنك سيصرف تمويلا بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر، خلال شهر يوليو المقبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب رئيس البنك عن استعداده لتقديم الدعم للشركات والصناعات المصرية التي من المزمع تصدير منتجاتها للدول الأفريقية، مشيرا إلى اهتمامه بدعم مشروعات البنية الأساسية وشركات البناء والتعمير،
وأكد أوراما ثقته فى نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، موضحا أن البنك يدرس تمويل مشروعات لمستثمرين مصريين فى الطاقة المتجددة والتطوير العقارى.
حضر اللقاء من الوزارة، كل من رامي عفيفي، منسق أول برامج التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بمكتب الوزيرة، وجوزيف سامح، باحث اقتصادى اول بمكتب الوزيرة، ومن جانب البنك كل من، عمرو كامل، النائب التنفيذى لرئيس البنك، وكريستين ابو ليهاف، مديرة التعاون الدولى بالبنك.
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