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الأمن الروسي: منفذو هجوم مترو بطرسبورج استخدموا تطبيق تلجرام للتواصل بينهم
الشرطة الروسية

الأمن الروسي: منفذو هجوم مترو بطرسبورج استخدموا تطبيق تلجرام للتواصل بينهم

2017-06-26 11:12:30
ا ش ا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين أن منفذي والمشرفين من الخارج على أعمالهم استخدموا تطبيق تلجرام في كل مراحل إعداد وتنفيذ العمل الإرهابي في مترو بطرسبورج الذي وقع في أبريل الماضي.

وأكدت الهيئة - في بيان ، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - أن الانتحاري الذي فجر نفسه داخل عربة قطار في مترو سان بطرسبورج في 3 أبريل الماضي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، استخدم “المسينجر” المذكور للتواصل مع المشرفين عليه في الخارج لإخفاء مخططاته الإجرامية في جميع مراحل تدبير العملية الإرهابية والتحضير لها.

وأضافت الهيئة أن معظم عناصر المنظمات الإرهابية الدولية يستخدمون برامج “ميسنجر” للتواصل مع المشرفين عليهم في الخارج .. مشيرا إلى أن ” تلجرام الميسنجر ” يعتبر الأكثر استخداما من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية الناشطة في أراضي الاتحاد الروسي، إذ أنه يتيح لهم إمكانية لإقامة دردشات سرية ذات أعلى مستويات تشفير البيانات المنقولة.

يذكر أن الهجوم الإرهابي بمترو أنفاق مدينة سان طرسبورج أسفر عن مقتل 16 شخصًا بمن فيهم الانتحاري ذاته، وجرج ما يزيد عن المئة.

وكانت السلطات الروسية طالبت من بافل دوروف مؤسس “تلجرام”، تقديم بيانات لا بد منها ليتوافق الميسنجر مع المعايير والشروط التي تنص عليها التشريعات الروسية، بما في ذلك تسليم شفرات الدخول إلى فضائه وتتبع تحركات المشبوهين واتصالاتهم عبره، تحت طائلة حجبه في الفضاء المعلوماتي الروسي.

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