 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:24 مساءً
روابط سريعة
نتائج أولية: تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم بالانتخابات العامة في ألبانيا
الانتخابات في نيبال

نتائج أولية: تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم بالانتخابات العامة في ألبانيا

2017-06-26 10:37:48
أ ش أ

اظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في ألبانيا تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيدى راما.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه بعد فرز ثلث أصوات الناخبين ظهر تقدم الحزب الاشتراكي فحصل على نصف الأصوات تقريبا، وذلك مقابل 28 في المائة فقط حصل عليها الحزب الديمقراطي المعارض بزعامة لولزيم باشا.
وكان الناخبون في ألبانيا قد توجهوا أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات العامة التي يتنافس فيها 18 حزبا سياسيا على شغل 140 مقعدا في البرلمان.
وتعهدت جميع الأحزاب الرئيسية في حملاتها الانتخابية بإجراء إصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وازدهار في الرواتب وخفض معدل البطالة الذي وصل إلى نحو 14 فى المائة.
يشار إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد شرطا أساسيا لبدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ألبانيا - التي يبلغ عدد سكانها 9ر2 مليون نسمة - هي بالفعل عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ العام 2009.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3