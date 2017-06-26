اظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في ألبانيا تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيدى راما.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه بعد فرز ثلث أصوات الناخبين ظهر تقدم الحزب الاشتراكي فحصل على نصف الأصوات تقريبا، وذلك مقابل 28 في المائة فقط حصل عليها الحزب الديمقراطي المعارض بزعامة لولزيم باشا.

وكان الناخبون في ألبانيا قد توجهوا أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات العامة التي يتنافس فيها 18 حزبا سياسيا على شغل 140 مقعدا في البرلمان.

وتعهدت جميع الأحزاب الرئيسية في حملاتها الانتخابية بإجراء إصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وازدهار في الرواتب وخفض معدل البطالة الذي وصل إلى نحو 14 فى المائة.

يشار إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد شرطا أساسيا لبدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ألبانيا - التي يبلغ عدد سكانها 9ر2 مليون نسمة - هي بالفعل عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ العام 2009.