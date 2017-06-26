نتائج أولية: تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم بالانتخابات العامة في ألبانيا2017-06-26 10:37:48
اظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في ألبانيا تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيدى راما.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه بعد فرز ثلث أصوات الناخبين ظهر تقدم الحزب الاشتراكي فحصل على نصف الأصوات تقريبا، وذلك مقابل 28 في المائة فقط حصل عليها الحزب الديمقراطي المعارض بزعامة لولزيم باشا.
وكان الناخبون في ألبانيا قد توجهوا أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات العامة التي يتنافس فيها 18 حزبا سياسيا على شغل 140 مقعدا في البرلمان.
وتعهدت جميع الأحزاب الرئيسية في حملاتها الانتخابية بإجراء إصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وازدهار في الرواتب وخفض معدل البطالة الذي وصل إلى نحو 14 فى المائة.
يشار إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد شرطا أساسيا لبدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ألبانيا - التي يبلغ عدد سكانها 9ر2 مليون نسمة - هي بالفعل عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ العام 2009.
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
المالية تعتمد 1.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية ودعم الكهرباء
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:59 GMT
-
شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن
كشف رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن تداول أعيرة الذهب الاقل من المعتاد فى السوق المحلى “عياري 14،16”مرهون بتغير الثقافة والعادات الاجتماعية فى ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:59 GMT
-
الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 800 وحدة بالإسكان الاجتماعى في "أخميم الجديدة"
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أخميم الجديدة انتهى من تنفيذ 800 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي ،(غرفتان وصالة ...Mon, 26 Jun 2017 09:43:58 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حي القادسية غربي الرقة
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة)، من استعادة حي القادسية في مدينة الرقة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي. وذكرت القوات - في بيان نشرته على ...Mon, 26 Jun 2017 07:54:38 GMT
-
السياحة: الصين رابع أكبر مصدر للسياحة إلى مصر منذ مطلع 2017
كشف المستشار السياحى لدي السفارة المصرية ببكين د. ابو المعاطى شعراوى ان مصر استقبلت من السوق الصينية فى شهر مايو الماضى 18 الف سائح وفي الفترة من يناير حتى مايو هذا ...Mon, 26 Jun 2017 07:54:38 GMT
-
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، فى ثانى أيام العيد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ...Mon, 26 Jun 2017 07:36:42 GMT
-
أسعار الدولار بالسوق المصري في ثاني أيام عيد الفطرMon, 26 Jun 2017 07:37:53 GMT
-
مظاهر فرحة عيد الفطر والإصلاح الاقتصادي تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم
سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين الضوء على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة ...Mon, 26 Jun 2017 07:13:37 GMT