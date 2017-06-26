وصلت شحنات من الأدوية العلاجية والوقائية إلى مستشفيات محافظة مأرب ؤسط اليمن ضمن جهود مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الانسانية في مكافحة مرض الكوليرا.

وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الاثنين، أن نسبة الشفاء للمصابين في الكوليرا فاقت 98% ولَم تسجل إلا خمس وفيات كانت لكبار السن الذين تأخروا في تلقي العلاج.

كانت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقعا اتفاقية قيمتها نحو 8.3 ملايين دولار لدعم الجهود المتواصلة للاستجابة الصحية لتفشى الكوليرا في اليمن.

من جانبه ، أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر - الشهر الماضي - أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيبدأ غدا تسيير قافلة من 20 شاحنة محملة بالأدوية وعلاجات مرض الكوليرا إلى مختلف المناطق اليمنية.