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واشنطن تايمز: البنتاجون يرحب بالحرية الأكبر تحت قيادة ترامب
البنتاجون

واشنطن تايمز: البنتاجون يرحب بالحرية الأكبر تحت قيادة ترامب

2017-06-26 10:08:25

رصدت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية ترحيب مسئولي البنتاجون بالاستقلالية الأكبر وسلطة اتخاذ القرارات في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد سنوات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والتي وصفوها بأن نموذج الإدارة التفصيلية أو الجزئية كان طاغيا عليها.
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني – إن كبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية وقادة الأمن القومي أشادوا بتحركات إدارة ترامب، مشيرين إلى أن الوزارة لديها الآن فرصة من أجل التعامل مع أعداء أمريكا بعدما تحرروا من قيود البيت الأبيض تحت قيادة أوباما.
وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب منح وزير الدفاع جيمس ماتيس السلطة من أجل تحديد مستويات القوات الأمريكية بالنسبة لأفغانستان والقتال ضد تنظيم “داعش” يمكن أن تسهل من المعارك البيروقراطية التي قسمت البيت الأبيض وقت رئاسة أوباما والوزارة بسبب استراتيجية الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماتيس ومعاونيه يدرسون حاليا ما إذا كانوا سيرسلون 3 آلاف إلى 5 آلاف جندي آخر إلى أفغانستان في مواجهة المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، الذي قال إن ترامب لا يزال ضالعا بقوة في تحديد الاستراتيجية بوجه عام، من المتوقع أن يقدم توصياته بحلول الشهر القادم.

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