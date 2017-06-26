كوريا الجنوبية: لا نية لتغيير قرار نشر منظومة ثاد الدفاعية2017-06-26 10:04:37
أكدت وزير الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، أن قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم (ثاد) هو قرار اتخذه التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي، وليست هناك نية لتغييره، مشيرة إلى أن بلادها ستتعاون مع الولايات المتحدة باستمرار على أساس الثقة المتبادلة.
وأوضحت الوزيرة كانغ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن الحكومة الكورية الجنوبية ليست لديها أية نية لتغيير قرار نشر منظومة (ثاد) الذي يستند إلى روح التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأن إجراء تقييم الآثار المحتملة لنشر المنظومة، على البيئة يأتي بموجب الإجراءات المحلية، ولا يعني تغييرا أو إلغاء للقرار، مضيفة إن ذلك سيسهم في ضمان الشرعية الديمقراطية والشفافية الإجرائية وجذب تأييد الشعب وتعزيز التحالف بين البلدين.
يذكر أن (ثاد) منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية، والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من حلفائها، لكن الصين وروسيا تعارضان نشرها في كوريا الجنوبية.
ويعود تصميم نظام (ثاد) إلى العام 1990 عندما اختارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شركة لوكهيد مارتن لتزويد الجيش الأمريكي بهذا النظام، الذي خرج إلى النور العام 1992، بينما جرت أول تجربة على النظام العام 1995
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