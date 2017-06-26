كشف المستشار السياحى لدي السفارة المصرية ببكين د. ابو المعاطى شعراوى ان مصر استقبلت من السوق الصينية فى شهر مايو الماضى 18 الف سائح وفي الفترة من يناير حتى مايو هذا العام 150 الف سائح بنسبة زيادة 94 فى المائة عن عام 2016.

وقال فى تصريحات ادلي بها لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط بالصين اليوم “الاثنين” إن عدد الليالى السياحية التى قضاها السياح الصينيون فى مصر بلغت 161 الف ليلة سياحية فى مايو الماضي بينما وصلت فى الفترة ما بين يناير حتى نهاية مايو 850 الف ليلة سياحية بنسبة زيادة 116 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الصين جاء ترتيبها التاسع من ضمن أكبر عشرة اسواق مصدرة للسياحة إلى مصر فى شهر مايو الماضي بينما كان ترتيبها رقم 4 فى الترتيب عن إجمالى الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي.

وتحدث شعراوى عن الجهود المبذولة حاليا لتشجيع المزيد من السياح الصينيين لزيارة مصر، فقال إنه يجرى حاليا العمل علي زيادة عدد رحلات الطيران الاسبوعية بين مصر والصين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروع افتتاح خط الطيران لشنغهاي والذي سيتضمن رحلتين أو ثلاثة رحلات لمصر للطيران للقاهرة اسبوعيا، يتم حاليا دراسته مع وزارة الطيران المدنى الصينية، قائلا إن الآمال منعقدة على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الخط بحلول شهر سبتمبر المقبل أى بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة للصين للمشاركة فى اجتماعات قادة دول مجموعة البريكس وحضور افتتاح معرض الصين والدول العربية فى منطقة نينغشيا والذي ستكون مصر هى ضيف الشرف فيه.

وقال إنه من المقرر أن تفتتح مصر والصين فى يوم 13 يوليو القادم أولى رحلات الخط الجوي المباشر الجديد لشركة إير ليجر المصرية الذي يربط مدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غربي الصين بمدينة أسوان وستغادر طائرة الرحلة المباشرة من شيآن كل خميس.

وأشار إلى أن مصر ستشارك في منتدى ومعرض للسياحة من 3-6 سبتمبر القادم على هامش المعرض الصينى العربي الضخم كما انه سيتم خلال تلك الفترة كذلك التوقيع على اتفاقيتين بين مصر والصين الأولي بين حكومة نينغشيا وهيئة تنشيط السياحة المصرية وهيئة السياحة فى نينغشيا والثانية بين مدينتين اثريتين واحدة فى نينغشيا والأخرى فى مصر.

وقال إن المشاركة المصرية فى معرض نينغشيا ستكون بجناح مساحته 120 مترا مربعا سيشارك فيه 15 فندقا وشركة سياحية من مصر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بناء الديكور فى المكان من قبل هيئة المعارض المصرية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والسفارة المصرية والمكتب السياحى المصرى.

واستطرد قائلا إنه يتم حاليا إكمال الرتوش الأخيرة علي الاتفاقيات التى ستوقع والأجندة الخاصة بالمعرض والمنتدى والدعوات الرسمية لوزير السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وقال شعراوى إن المعرض السياحى سيلقي الضوء علي المنتجات السياحية المصرية وسيتضمن انشطة وإعلانات عن المقاصد السياحية المصرية ،مشيرا إلى انه سيكون هناك شعار خاص بمصر على كتيب المعرض باعتبارها ضيف الشرف ، مضيفا أنه سيتم خلال المعرض تنظيم ليلة سياحية مصرية ولقاء مع منظمى الرحلات كما سيكون هناك عرض سياحى حول مصر لجذب السياح من تلك المنطقة التى يقطنها الكثير من المسلمين لزيارة الاماكن السياحية الاسلامية فى مصر كما سيتم تقديم عروض فنية ذات طابع اسلامى مثل عروض التنورة على هامش المعرض والمنتدى.

وقال إنه يعتقد ان تنفيذ خطط المكتب لعمل برنامج سياحى جديد تحت مسمى القاهرة الاسلامية سيسهم فى زيادة الحركة السياحية من نينغشيا لمصر مما قد يشجع مستقبلا على فتح خط طيران اما لمصر للطيران أو للطيران العارض إلى هناك، حيث يأمل أن يربط هذا الخط المباشر بين مدينة ينتشوان فى نينغشيا والقاهرة او الغردقة.

وأضاف أنه وفى النهاية فسيكون الأمر في يد سلطو الطيران المدنى المصرية وسلطة الطيران المدني الصينية لزيادة الرحلات بين مصر والصين من 30 اسبوعيا.

كما انه ينتظر أيضا أن تقوم شركة الطيران الصينية هاينان ايرلاينز باتخاذ خطوة جادة بتسيير ثلاث رحلات لمصر - للقاهرة والغردقة - وأيضا أن تكون هناك رحلات تقوم بها شركة طيران اير تشاينا الصينية بين البلدين، قائلا إنه يتطلع إلى أن تكون هناك وجهات جديدة لرحلات الطيران بين مصر والصين فالصين ليست بكين وشنغهاى وجوانزو فقط حيث ان هناك وجهات كثيرة اخرى يمكن فتحها، مثلا هناك مدينة ينتشوان في نينغشيا والتى وصفها بأنها ستكون سوق واعد يعظم من الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مما سيعطى دفعة قوية للتعاون الاقتصادي خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة الصينية بتنمية نينغشيا عن طريق تطوير وبناء بنية تحتية ضخمة هناك وهو الأمر الذي سيرتفع بمعيشة سكان تلك المنطقة الذين يعشقون مثلهم مثل جميع الصينيين السياحة والسفر ويجعلهم يقبلون علي الانفاق علي رحلاتهم السياحية بشكل اكبر.

وقال شعراوى إن شركات السياحة فى مصرلديها خبرة كبيرة فى تلبية احتياجات السائح الصينى، مشيرا إلى أن المكتب السياحى لا يألوا جهدا فى التعريف باحتياجات ومتطلبات السائح الصينى بالنسبة لمقدم الخدمة فى مصر.

وشرح شعراوى تلك المتطلبات فقال إن السائح الصينى مثلا يفضل الأكل الصينى ولهذا فإن زيادة عدد المطاعم التى تقدم وجبات صينية في مصر هو شئ جيد وسيساعد في تشجيع السياحة.

كما أن السائح الصينى يريد من يتعاملون معه أن يجيدوا اللغة الصينية، مشيرا إلى أن المكتب قام بالتقدم بطلب لمصر للطيران لوضع فيلم تسجيلي للترويج السياحى لمصر باللغة الصينية كما إنه يسعى إلى أن تقوم المطارات فى مصر بوضع علامات توضيحية باللغة الصينية ليشعر السائح الصيني بالاهتمام به مثلما تفعل الكثير من الدول مثل استراليا وتركيا.

كما أوضح أن الصينيين مولعون بالتسوق والشراء وخاصة شراء المنتجات الأصلية والفخمة ولهذا فهم يحتاجون إلى أن تكون في مصر أماكن تسوق تقدم منتجات أصلية ذات اسماء عالمية للسائح الصينى، مشيرا إلى أنه يعتقد أن مواقع تلك الأماكن ينبغي أن تكون فى أماكن مختلفة في مصر وفى الغردقة وشرم الشيخ واسوان.

وقال لنا في دبي وابو ظبي وتركيا وتايلاند اسوة في هذا الامر،مشيرا إلى أنه بالطبع فإن إيجاد مثل هذه الاماكن يحتاج الى بنية تحتية ولهذا فإنه يقترح مبدئيا أن تكون هناك تلك الاماكن للتسوق فى مطاراتنا.

واشار المستشار السياحى إلى أنه يجب أن تتغير البرامج السياحية لتشجيع السياح علي عدم الاكتفاء بقضاء طوال مدة رحلتهم إلى مصر بداخل المنتجعات بل يجب تشجيعهم علي التجول والشراء ولاجل هذا فإن مصر تحتاج لبناء أماكن تسوق علي مستوى عالى فى المناطق السياحية الشاطئية وبالتحديد فى شرم الشيخ والغردقة وسفاجا ، حيث ينبغي أن يكون هناك مولات كبيرة فخمة فالسائح الصينى لديه قدرة شرائية وهو محب للتسوق ... واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند يقدمون له هذه الخدمة بضخامة وعلينا أن نفعل المثل بأن نركز مستقبلا علي تشجيع سياحة التسوق بجانب الانواع الاخرى من السياحة.

وقال إن هناك حاجة إلى زيادة عدد المطاعم الصينية المحترفة فى الغردقة وشرم الشيخ و سفاجا ومرسي علم على طول خط البحر الاحمر وفى القاهرة والاقصر واسوان.

وقال شعراوى نحن ندعو لاستثمارات فندقية صينية مصرية، معربا عن توقعاته بأن يشجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات فى القطاع الفندقى وأكد أن هيئة التنمية السياحية المصرية ترحب بالمستثمرين من أى جهة والقانون الجديد يفتح الافاق لزيادة الاستثمارات ، واشار الي انه يمكن بناء فنادق حصرية صينية ثلاث او اربع او خمس نجوم.

وقال إن الصين بالفعل لديها استثمارات كبيرة في مصر اقتصادية وصناعية ولكن ليست فندقية ولهذا فإن نصيحته للمستثمر الجاد أن يتوجه للهيئة للتعرف علي الخريطة التي تريد مصر توجية الاستثمارات الفندقية اليها مثل في العين السخنة وفي العلمين والاسكندرية والساحل الشمالى وغيرها اماكن كثيرة.

وتحدث عن التأشيرات السياحية فقال مازلنا نحتاج لدعم فى هذا الموضوع خاصة بالنسبة للتأشيرات للسائح الفردي، وأشار إلي أن الوزير وافق علي إلغاء شرط أن يحمل السائح الذي يزور مصر مبلغ 2000 دولار نقود سائلة لأن السياح الصينيين يحجمون عن السفر لمصر لهذا السبب.

وجدد نفي التقارير الاعلامية التى تقول إن وكلاء السفر والشركات السياحية يقدمون عروضا رخيصة ومنخفضة التكلفة بشكل مبالغ فيه للسياح الصينيين، وقال إن السفارة والقنصلية المصرية بشنغهاى كانوا قد نفوا هذا الموضوع من قبل، وأعرب عن تأييده لما طرحه وزير السياحة حول فكرة صياغة تشريع لوضع سياسة تسعيرية تحدد الحد الأدنى والحد الاقصي لاسعار الرحلات السياحية إلى مصر وذلك لإلزام الجميع من فنادق وخلافه بعدم تقديم عروض رخيصة.

وقال إن ما يميز السوق الصينى هو التنوع فهناك السائح الذي يريد أعلي مستوي من الخدمة والسائح الذي يريد أسعار متوسطة والذي يريد اسعار منخفضة.

وأكد أنه عموما فإن سلطة السياحة المصرية لا تستطيع التحكم فى التسعير وحدها ، حيث ينبغي أن يؤخذ رأى شركاء المهنة فى هذا وهؤلا يتضمنون وكلاء السياحة والشركات واصحاب الفنادق والبازارات والمطاعم ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون التسعير من خلال توافق بينهم جميعا