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سلطات ولاية كاليفورنيا تأمر بإجلاء مئات السكان بسبب حرائق الغابات
إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب حرائق الغابات في ولاية

سلطات ولاية كاليفورنيا تأمر بإجلاء مئات السكان بسبب حرائق الغابات

2017-06-26 10:39:21
ا ش ا

أمرت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء المئات من سكان المناطق الواقعة جنوبي الولاية بسبب حرائق الغابات.

وذكرت شبكة (إن بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين أن رجال الإطفاء يعملون في الوقت الحالي على مكافحة الحرائق جنوب الولاية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق، وإجبار السكان على ترك منازلهم في مدينة (سانتا كلاريتا) للحفاظ على أرواحهم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس أن الحريق امتد ليشمل أكثر من 800 فدان، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء نصفه تقريبا حتى الآن.

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