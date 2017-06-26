تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة)، من استعادة حي القادسية في مدينة الرقة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت القوات - في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الاثنين/ -” أنها سيطرت على حي القادسية الواقع غربي الرقة، وطردت عناصر داعش الإرهابية من مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا على مدى 18 شهرا الماضية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجومها على الرقة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد حملة طويلة لعزل داعش داخل المدينة.

ويساعد التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة تقدم قوات سوريا الديمقراطية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الرقة بالقصف المدفعي، والغارات الجوية بما في ذلك ضربات تستهدف قادة التنظيم.