تفتح حديقة الجيزة العامة اليوم، أبوابها أمام المواطنين، مجانًا فى ثان أيام عيد الفطر المبارك.

واكد المهندس عزت الخرصة، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن افتتاح حديقة الجيزة العامة بطريق الفيوم سيستمر طوال أيام العيد، مشيراً إلى أن الحديقة شهدت إقبالاً كثيفًا فى أول أيام العيد.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة أنه تم رفع القمامة والمخلفات من خلال حملات النظافة التى كثفتها الهيئة بحديقة الأورمان وحديقة مطار إمبابة وحديقة الحيوان، والجيزة بارك والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجانًا على زائرى الحدائق للحفاظ على نظافتها.