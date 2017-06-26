شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة، ذروة إقلاع رحلات مدينتى شرم الشيخ والغردقة، لنقل السياح المصريين والعرب والأجانب، لقضاءمطار القاهرة، والاستمتاع بسواحل المدينتين.

واستقبل مطار الغردقة، 10 رحلات سياحية، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي 9 رحلات أخرى، بينما استقبل مطار أسوان الدولى رحلتين، ومطار الأقصر 3 رحلات على مدار اليوم.

كما سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلتين إلى مطار برج العرب الدولى، ورحلتين إلى مطار أسيوط الدولى، وقد شهدت جميع الرحلات التى أقلعت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر