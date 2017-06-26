المرصد السوري : مقتل 3 عناصر من النظام في الغارات الإسرائيلية على ريف القنطيرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 عناصر من قوات الجيش السوري وأصيب آخرون بجروح في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في ريف القنيطرة .

وأشار المرصد - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الاثنين - إلى أنه تأكدت حصيلة القتلى في الغارة الإسرائيلية الثانية حيث بلغ عدد قتلى القوات الحكومية 3 عناصر خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضربات الإسرائيلية على ريف القنيطرة.

وأضاف المرصد أنه تتواصل الاشتباكات بين الجيش والميليشيا الموالية له وفصائل المعارضة من جهة أخرى على محاور في ريف القنيطرة.

ولفت إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع خسرتها خلال الـ 24 ساعة من المعارك التي بدأت نتيجة هجوم عنيف نفذته فصائل المعارضة على مدينة البعث وبلدة خان أرنبة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق قصف أهداف تابعة للجيش السوري في القنيطرة وتدمير دبابتين تابعتين للجيش السوري ردا على سقوط قذائف صاروخية أطلقت منها بسبب الصراع الدائر بين النظام والمعارضة .