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إجلاء أكثر من 1800 شخص بسبب حرائق الغابات بجنوب أسبانيا
حرائق الغابات فى تشيلى

إجلاء أكثر من 1800 شخص بسبب حرائق الغابات بجنوب أسبانيا

2017-06-26 09:20:27
أ ش أ

اعلنت السلطات الإسبانية إجلاء أكثر من 1800 شخص من منازلهم ومخيماتهم وفنادقهم بسبب تهديدات من اندلاع حرائق غابات جنوب البلاد.
ونقل راديو ( سوا ) الأمريكي اليوم الاثنين عن السلطات قولها ” إن مئات الأشخاص من رجال الإطفاء كانوا يكافحون مساء أمس للسيطرة على النيران التي وصلت إلى حديقة دونيانا الطبيعية جنوب غرب إسبانيا ” .. مضيفة أن 23 طائرة ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة.
ومن جانبه ، أكد متحدث باسم خدمات إطفاء الحرائق أن مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح والحرارة .. مضيفا أن الحريق الذي اندلع في وقت سابق في منطقة موجير، وصل إلى حدود محمية دونيانا الطبيعية.
وتشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قتل 64 شخصا في البرتغال المجاورة جراء حرائق غابات تمت السيطرة عليها الخميس الماضي

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