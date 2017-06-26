وصل الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إلى موقع غرق قارب كان يحمل أكثر من 170 شخصا شمال غرب البلاد، وذلك لمتابعة جهود الإنقاذ.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن فرق الإغاثة أنقذت 133 شخصا من الذين كانوا على القارب “الميرانتي” الذي غرق بالقرب من منتجع “جواتابيه” الشهير، مشيرة إلى مقتل 6 أشخاص حتى الآن وفقدان 16 آخرين.

وأضافت الشبكة البريطانية أن مروحيات الجيش والغواصين انضمت إلى عمليات البحث والإنقاذ، وتم نقل 20 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تعرف حتى الآن أسباب غرق القارب في تلك المنطقة التي يقصدها الكولومبيون والسياح للذهاب في رحلات ترفيهية.