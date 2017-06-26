السياحة: الصين رابع أكبر مصدر للسياحة إلى مصر منذ مطلع 2017

كشف المستشار السياحى لدي السفارة المصرية ببكين د. ابو المعاطى شعراوى ان مصر استقبلت من السوق الصينية فى شهر مايو الماضى 18 الف سائح وفي الفترة من يناير حتى مايو هذا ...