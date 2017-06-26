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أسعار الدولار بالسوق المصري في ثاني أيام عيد الفطر
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أسعار الدولار بالسوق المصري في ثاني أيام عيد الفطر

2017-06-26 09:23:59
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة  في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية18.050018.1500
مصرف ابو ظبي18.070018.1700
البنك المصري الخليجي18.050018.1500
البنك الأهلي17.950018.0500
بنك البركة18.050018.1500
بنك القاهرة18.000018.1000
بنك الاسكندرية18.050018.1500
البنك العربي الافريقي18.000018.1000
بنك مصر17.950018.0500
بنك بلوم مصر18.050018.1500
كريدي أجريكول18.070018.1700
بنك التعمير والإسكان18.050018.1500
بنك بيريوس18.050018.1500
المصرف المتحد18.050018.1500
البنك التجاري الدولي18.050018.1500
المصري لتنمية الورادات18.050018.1500
البنك الأهلي المتحد18.070018.1700
بنك المشرق18.050018.1500
البنك الأهلي اليوناني18.050018.1500
بنك HSBC18.080018.2000
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