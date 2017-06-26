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رئيس وزراء باكستان يصل إلى بهاوالبور ليعزي أهالي ضحايا حريق ناقلة النفط
نواز شريف - باكستان

رئيس وزراء باكستان يصل إلى بهاوالبور ليعزي أهالي ضحايا حريق ناقلة النفط

2017-06-26 09:11:15
أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم الاثنين إلى مدينة (بهاوالبور) في إقليم “البنجاب” شرقي البلاد، لتقديم التعازي لأهالي ضحايا الحريق الذي اشتعل بناقلة نفط أمس، وأسفر عن مقتل 152 شخصا وإصابة 117 آخرين.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن شريف قطع زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، لتفقد الأوضاع في أعقاب هذا الحريق الكبير، مشيرة إلى أنه سيحضر اجتماعا مع عدد من المسئولين من المتوقع أن يتم التركيز خلاله على تقديم العلاج اللازم للمصابين.
وكان شريف قد أعرب أمس الأحد عن أسفه وحزنه الشديدين لسقوط ضحايا في هذا الحريق، ووجه حكومة إقليم البنجاب بتقديم المساعدات الطبية للمصابين.
ووفقا لفرق الإنقاذ، فإن هويات الضحايا لا يمكن تحديدها، والتأكد منها دون الحصول على عينة من الحمض النووي لها حيث إن الجثث حترقت وتفحمت جراء الحريق الكبير.

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