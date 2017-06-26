أعلن مسئولون في كولومبيا مقتل ستة أشخاص وفقدان 16 آخرين جراء غرق قاربهم بالقرب من منتجع جواتابيه شمال غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين، أن فرق الإغاثة أنفذت 133 شخصا من الذين كانوا على القارب الذي كان يحمل أكثر من 170 شخصا.

وأضافت الشبكة البريطانية إن مروحيات الجيش والغواصين انضموا إلى عمليات البحث والإنقاذ، وتم نقل 20 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تعرف حتى الآن أسباب غرق القارب في تلك المنطقة التي يقصدها الكولومبيون والسياح للذهاب في رحلات ترفيهية.