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أسعار الذهب اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية

2017-06-26 06:46:02
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 729 إلى 731
عيار 22 668 إلى 670
عيار 21 638 إلى 640
عيار 18 547 إلى 549
عيار 14 425 إلى 427
عيار 12 365 إلى 366
الاونصة 22,676 إلى 22,747
الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120
الكيلو 729,143 إلى 731,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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