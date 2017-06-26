أسعار الذهب اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية2017-06-26 06:46:02
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|729 إلى 731
|عيار 22
|668 إلى 670
|عيار 21
|638 إلى 640
|عيار 18
|547 إلى 549
|عيار 14
|425 إلى 427
|عيار 12
|365 إلى 366
|الاونصة
|22,676 إلى 22,747
|الجنيه الذهب
|5,104 إلى 5,120
|الكيلو
|729,143 إلى 731,429
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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