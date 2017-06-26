كل شئ في حياتنا يجب أن يكون له “الاتيكيت” الخاص به ، الذي يجب أن نعرفه ومن ثم نطبقه ، ونجد أن حلول عيد الفطر المبارك ، فرصة مناسبة للتعرف على الاتيكيت الخاص به ، ولنقوم بنقل فرحة العيد للآخرين بإتيكيت ولباقة دون أن نتعرض لموقف محرج نتيجة إساءة فهم الآخرون لنا؟

وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ونرى براءة فرحتهم بالعيد ... ومن هنا يجب ان نتعرف على اهم قواعد اتيكيت العيد



1- تبدأ المعايدة من بعد انتهاء صلاة العيد وليس قبل ذلك !

2- يترتّب على الأطفال، ممّن هم دون الـ12 سنة، أن يبادروا إلى معايدة كبار العائلة، أيّ الجدّ والجدّة، عبر الهاتف قبل زيارتهما، في صباح أوّل يوم من أيّام العيد ، وتمتدّ المعايدة لثلاثة أيّام، على أن يُخصّص اليوم الأول لكبير العائلة، والثاني للأقرباء، من دون أن نغفل عن معايدة الأصدقاء .

3- ومن الأمور المهمة أن نرد على رسائل المعايدة بالمثل ، ولا يفضل الرسائل الجماعية الطويلة الغير مذيلة بإسمك فالأفضل أن نرسل رسالة بسيطة قصيره ومعبره..

4ـ علينا ان نحرص على نظافة المنزل ورش العطور والبخور فى أرجاءه حتى يضفى جو من الانتعاش ، ويجب ان نهتم باستقبال ضيوفنا من امام باب المنزل بابتسامة وترحاب وأيضا نودعيهم بابتسامة معبرين لهم عن سعادتنا بهذه الزيارة ، و لابد من ارتدائك أنت وأفراد اسرتك ملابس الخروج والظهور فى صورة جميلة .

5- ينبغي تحديد موعد الزيارة والاتصال بالمضيف قبل الذهاب لتأكيد الموعد ، حتى لو كنت في العيد ، إذا كنت سنقوم بسلسلة من الزيارات العائلية فى نفس اليوم يفضل أن تذهب أولا إلى الأكبر سنا لأنهم غالبا ما يخلدون للنوم في وقت باكر !

6 - ومن المهم جدا إصطحاب هدية ممكن يكون كحك أو تورتة أو شوكولاتة أو هدية للمنزل ، وعلي الجانب الآخر ضروري فتح الهدية أمام الضيوف وتقديم بعض منها لهم.

7- فور وصول الضيف يقدم مشروب بارد يمكن أن يكون عصير فريش ، بعدها بساعة يقدم المشروب الساخن شاى، قهوة , كابتشينو مع الحلويات مثل الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور فهم من الحلويات اللذيذة والمشهورة في عيد الفطر المبارك !

8- يجب تجهيز العيدية قبل اللقاء وتقسيم العملات لفئات مختلفة، حتى تتمكن من إعطاء الأطفال والكبار على حسب السن !

9 - يجب عدم تقديم النقود فى اليد ، فمن الذوق وضع كل مبلغ في ظرف مكتوب عليه اسم الشخص ، حتى لا نحرج الطرف الآخر بأن يعرف كم أعطينا ويضطر لإعطاء أبنائنا نفس المبلغ ويجب ان تكون النقود جديدة لإضافة مزيد من البهجة !

10- أثناء جلوسك مع الضيوف تجنب أن تدور الأحاديث عن الشكوى فأنتم مجتمعون لكي تمضوا وقتاً ممتعاً ويجب الابتعاد عن مناقشة السياسة او الشكاوى المادية والصحية بل إختار المواضيع التي تشعر أن الضيف سعيد بمناقشتها معك !

11- أثناء التواجد في المتنزهات يجب الحفاظ على نظافة المكان، ويفضل الابتعاد عن الأماكن المكدسة، ولا داعي للتزاحم على أبواب السينمات والمسارح بطريقة تؤذي الغير، العيد فرحة واستمتاع .