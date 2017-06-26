حدث فى مثل هذا اليوم 26 يونيو .. اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي2017-06-26 10:21:59
1097: الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.
1791: عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.
1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.
1853: التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.
1862: بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.
1879: تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.
1940: تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.
1945: التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
1960: استقلال الصومال الفرنسي (جيبوتي) عن إيطاليا.
1977: إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.
1979: اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.
1993: الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.
1995: الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.
2006: انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.
2008: وفاة المؤرخ الكبير رءوف عباس حامد.
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