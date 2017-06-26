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حدث فى مثل هذا اليوم 26 يونيو .. اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي
محمد علي كلاي

حدث فى مثل هذا اليوم 26 يونيو .. اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

2017-06-26 10:21:59

1097: الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.

1791: عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.

1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

1853: التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.

1862: بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.

1879: تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.

1940: تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.

1945: التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.

1960: استقلال الصومال الفرنسي (جيبوتي) عن إيطاليا.

1977: إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.

1979: اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.

1993: الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.

1995: الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.

2006: انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.

2008: وفاة المؤرخ الكبير رءوف عباس حامد.

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