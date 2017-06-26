حدث فى مثل هذا اليوم 26 يونيو .. اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

1097: الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.

1791: عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.

1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

1853: التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.

1862: بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.

1879: تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.

1940: تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.

1945: التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.

1960: استقلال الصومال الفرنسي (جيبوتي) عن إيطاليا.

1977: إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.

1979: اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.

1993: الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.

1995: الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.

2006: انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.

2008: وفاة المؤرخ الكبير رءوف عباس حامد.