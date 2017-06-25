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أمير الكويت يعزي رئيس باكستان بضحايا "انفجار البنجاب"
الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح - أمير الكويت

أمير الكويت يعزي رئيس باكستان بضحايا "انفجار البنجاب"

2017-06-25 23:11:11
أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني ممنون حسين أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إنقلاب شاحنة صهريج لنقل الوقود وانفجارها في مدينة بهاول بور جنوب إقليم البنجاب والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.

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