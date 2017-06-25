حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد ، من خلال حملاتها المختلفة من ضبط عدد من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والتشكيلات العصابية ...