 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:23 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. هذه أبرز انجازات السيسي في شهر رمضان
حفل افطار السيسي

شاهد.. هذه أبرز انجازات السيسي في شهر رمضان

2017-06-25 23:21:55
كتب - متابعات

بثت شاشة “ON LIVE”، تقريرا مصورا يستعرض نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التقرير، أنه عقد اجتماعات لمتابعة تداعيات هجوم المنيا الإرهابي، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واستقبال وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين، واجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، واستقباله لرئيس أوروجواي، وتصديقه على قانون الإستثمار الجديد، واستقباله لأساقفة الكنائس الرسولية، واستقباله وزير الخارجية السوداني، واحتفاله بعام المرأة.

واستعرض أيضًا، استقباله لوزير القوات المسلحة الفرنسية، وتصديقه على قانون ربط الحساب الختامي للموازنة، واستقباله رئيس بوركينا فاسو، واستقبال ملك البحرين ووزير الخارجية الفرنسي، ومشاركته بقمة الت 20 في ألمانيا، ولقاءه بوزير الخارجية الألماني وزعيم الأغلبية بالبرلمان، واستقباله لنائب الرئيس العراقي، واستقباله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، والعفو عن مسجونين واستقباله ولي عهد أبو ظبي، ومشاركته في قمة دول حوض النيل بأوغندا، وصرف علاوتين استثنائيتين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3