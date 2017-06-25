بثت شاشة “ON LIVE”، تقريرا مصورا يستعرض نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التقرير، أنه عقد اجتماعات لمتابعة تداعيات هجوم المنيا الإرهابي، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واستقبال وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين، واجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، واستقباله لرئيس أوروجواي، وتصديقه على قانون الإستثمار الجديد، واستقباله لأساقفة الكنائس الرسولية، واستقباله وزير الخارجية السوداني، واحتفاله بعام المرأة.

واستعرض أيضًا، استقباله لوزير القوات المسلحة الفرنسية، وتصديقه على قانون ربط الحساب الختامي للموازنة، واستقباله رئيس بوركينا فاسو، واستقبال ملك البحرين ووزير الخارجية الفرنسي، ومشاركته بقمة الت 20 في ألمانيا، ولقاءه بوزير الخارجية الألماني وزعيم الأغلبية بالبرلمان، واستقباله لنائب الرئيس العراقي، واستقباله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، والعفو عن مسجونين واستقباله ولي عهد أبو ظبي، ومشاركته في قمة دول حوض النيل بأوغندا، وصرف علاوتين استثنائيتين.