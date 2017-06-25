أكد عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشيخ محمد متولى الشعرواي، عندما حاول صحفي أن يشتكي الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، أصر على التوجه لبيت الصحفي رغم مرضه وخلافه مع شيخ الأزهر، متابعا: الصحفي قال له تفضل شرف لي حضورك، فيقول له لايجوز أن يذهب أحد ويشتكي شيخ الأزهر.

وقال في حواره ببرنامج “المجددون” على شاشة “صدي البلد”، اليوم الأحد، إن علاقة الشيخ الشعراوي، بأساتذته كانت علاقة خاصة، لدرجة أنه عندما كان وزيرًا للأوقاف، والشيخ الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، كان يجفف أقدامه عقب وضوءه.

وأردف: الشيخ الشعراوي، كان يصدح بالحق وعندما تدخل الشيخ طنطاوي شيخ الأزهر في مناهج الأزهر كتب مقال بالأهرام أن مايحدث بالأزهر تدمير وليس تطوير للمناهج، لدرجة أن رئيس الجمهورية تدخل وطلب من وزير الأوقاف وشيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية، أن يتوجهوا للشيخ الشعراوي بمنزله، وخرج شيخ الأزهر ليعتذر بالأهرام للشيخ الشعراوي، وخرج الشيخ الشعراوي ببيان ليعتذر لشيخ الأزهر، وأكدوا على وحدة صف المؤسسات الدينية.