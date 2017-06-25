لقي 3 أشخاص بأسوان مصرعهم جوعا وعطشا ، وتم العثور عليهم في إحدى المناطق الجبلية بين أسوان والبحر الأحمر.

تلقى اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا من العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز أسوان بالعثور على جثة ثلاث أشخاص في إحدى المناطق الجبلية شرق محافظة أسوان.

وكشفت التحريات الأمنية أن الأشخاص الثلاثة الذين تم العثور عليهم هم : عرفة جبربل ورمضان شحات ورمضان عبد الله ، حيث تبين أن وفاتهم ناجمة من تعرضهم للجوع والعطش بعد أن ضلوا الطريق في إحدى المناطق الجبلية شرق أسوان ، على طريق (أسوان ـ مرسى علم).

تم تحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.