 Moheet on google
الإثنين 26 يونيو 2017 12:18 صباحاً
روابط سريعة
رئيس جامعة بنها يزور المرضي بالمستشفى الجامعي فى أول أيام عيد الفطر
جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يزور المرضي بالمستشفى الجامعي فى أول أيام عيد الفطر

2017-06-25 22:40:20
كتب - أ ش أ

تفقد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، اليوم الأحد، مستشفيات جامعة بنها ، وزار عددا كبيرا من المرضي ، مقدما التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومتمنيا لهم الشفاء العاجل.
واطمأن رئيس الجامعة - خلال جولته - على تنفيذ خطة الطوارئ التي تم وضعها من قبل إدارة المستشفيات ، وعلى تواجد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض ، واستمع إلى المرضي الذين أعربوا عن شكرهم على ما وجدوه من اهتمام ورعاية ، بالإضافة إلى أرائهم ومقترحاتهم للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية.
وأكد الدكتور القاضي أن الجامعة تعمل علي توفير كافة احتياجات المستشفيات ، خاصة من المستلزمات الطبية التي تحتاجها لتقديم خدماتها للمرضي ، وأنها قامت بدعم المستشفيات ب 6 ملايين جنيه من مواردها الذاتية ، كما تلقت 8 ملايين جنيه من الحكومة ، إلا أن هذه المبالغ لا تكفي لاستيعاب 70 ٪ من مواطني محافظة القليوبية وعدد من المحافظات المجاورة.
وأوضح أن المستشفيات تحتاج إلى مزيد من التعاون بين المحافظة والجامعة ، وإلى مساهمات المجتمع المدني وتضافر جهود رجال الأعمال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3