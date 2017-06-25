تفقد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، اليوم الأحد، مستشفيات جامعة بنها ، وزار عددا كبيرا من المرضي ، مقدما التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومتمنيا لهم الشفاء العاجل.

واطمأن رئيس الجامعة - خلال جولته - على تنفيذ خطة الطوارئ التي تم وضعها من قبل إدارة المستشفيات ، وعلى تواجد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض ، واستمع إلى المرضي الذين أعربوا عن شكرهم على ما وجدوه من اهتمام ورعاية ، بالإضافة إلى أرائهم ومقترحاتهم للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور القاضي أن الجامعة تعمل علي توفير كافة احتياجات المستشفيات ، خاصة من المستلزمات الطبية التي تحتاجها لتقديم خدماتها للمرضي ، وأنها قامت بدعم المستشفيات ب 6 ملايين جنيه من مواردها الذاتية ، كما تلقت 8 ملايين جنيه من الحكومة ، إلا أن هذه المبالغ لا تكفي لاستيعاب 70 ٪ من مواطني محافظة القليوبية وعدد من المحافظات المجاورة.

وأوضح أن المستشفيات تحتاج إلى مزيد من التعاون بين المحافظة والجامعة ، وإلى مساهمات المجتمع المدني وتضافر جهود رجال الأعمال.