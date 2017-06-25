أصيب 16 مواطنا في حادث تصادم بين سيارتي أجرة مساء أول أيام العيد بمدينة الفيوم.

تلقي اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من الدكتور محمد نادي مدير مستشفي الفيوم العام بوصول 16 مصابا هم : حسين أحمد محمد ( 3 سنوات) ، فرحة عبد النبي ( 35 سنة) ، مني إبراهيم عبد ربه ( 24 سنة ) ، شعبان قرني ( 45 سنة) ، خليل شعبان ( 10 سنوات) ، ياسمين حسين ( 11 سنة ) ، شهد محمد ( 5 سنوات ) ، مروة سيد ( 9 سنوات) ، مصطفي قرني ( 21 سنة) ، محمد أحمد ( 24 سنة) ، محمد محمود ( 18 سنة) ، أسامة أحمد ( 11 سنة ) ، أحمد صبحي ( 22 سنة) ، أحمد صلاح ( 38 سنة).

وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارتي أجرة نقل داخلي بمدينة الفيوم تصادمتا بسبب السرعة ، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب مهندس فني للمعاينة وتحديد أسباب الحادث.